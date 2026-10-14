دیشب خیابان ها و میادین شهرهای مختلف خراسان شمالی شاهد جلوه‌های کم‌نظیری از ایستادگی، بصیرت و حضور پرصلابت مردمی بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، سه‌شنبه‌شب ۲۱ مهر ۱۴۰۵، خیابان ها و میادین شهرهای مختلف خراسان شمالی شاهد جلوه‌های کم‌نظیری از ایستادگی، بصیرت و حضور پرصلابت مردمی بود که با گذشت ۲۲۷ شب پیاپی، همچنان با همان شور و اراده روز‌های نخستین، برای دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی و همبستگی ملی به میدان آمدند.

خراسان شمالی در دویست و بیست و هفتمین شب از تداوم حرکت‌های مردمی و خودجوش برای صیانت از ارزش‌های انقلاب اسلامی و اقتدار ایران عزیز، بار دیگر به پایگاه خروشان اراده‌های استوار تبدیل شد.

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