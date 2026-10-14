معاون دانشجویی دانشگاه یاسوج در واکنش به انتقاد‌ها از کیفیت غذا، از تغییر پیمانکار و برخورد با نیروی متخلف خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سید کرامت هاشمی معاون دانشجویی دانشگاه یاسوج با اشاره به واگذاری تهیه و طبخ غذا به پیمانکار جدید گفت: رضایت از طعم و کیفیت غذا به دلیل تفاوت ذائقه‌ها تا حدودی سلیقه‌ای است و امکان نارضایتی برخی دانشجویان وجود دارد.

هاشمی افزود: رضایتمندی دانشجویان از غذا و خدمات به‌صورت هفتگی سنجیده می‌شود و با توجه به نارضایتی‌های گذشته، تغییر پیمانکار با هدف بهبود کیفیت و رعایت استاندارد‌های تهیه مواد اولیه و پخت انجام شده است.

معاون دانشجویی دانشگاه یاسوج با تأیید گلایه تعدادی از دانشجویان در روز گذشته، ادامه داد: نظارت بر کیفیت غذا به یک نفر محدود نمی‌شود و پیمانکار، ناظر، کارشناس تغذیه، مدیر داخلی و کارشناس بهداشت در این زمینه نقش دارند.

وی اضافه کرد : فرم‌های نظارتی هفتگی در سه بخش بهداشتی، کمی و کیفی به صورت مستمر بررسی می‌شوند و دوربین‌ها و ناظران نیز بر عملکرد پیمانکار نظارت دارند.

هاشمی علت تغییر پیمانکار قبلی را نارضایتی دانشجویان و دریافت پیام‌های متعدد در این زمینه دانست و گفت: این موضوع در جلسه هیات‌رئیسه دانشگاه بررسی شد و در نهایت تصمیم بر تغییر پیمانکار برای بهبود شرایط و جلب رضایت دانشجویان گرفته شد.

احتمال پخت ناقص برخی غذا‌ها وجود دارد

پیمانکار تغذیه دانشگاه نیز با اشاره به حجم غذای روزانه دانشگاه گفت: روزانه حدود دو هزار پرس غذا تهیه و توزیع می‌شود و احتمال دارد در میان این تعداد، برخی غذا‌ها به‌طور کامل پخته نشده باشند.

معبود منصوری با اشاره به حاشیه‌های ایجادشده پس از انتشار تصاویر غذا در فضای مجازی، علت مشکل اخیر را عملکرد نیروی توزیع غذا عنوان کرد و افزود: در پی قصور صورت‌گرفته، با این نیرو برخورد شد و وی رسماً از کار کنار گذاشته شد.