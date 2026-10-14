استاندار مازندران بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول، نظارت مستمر بر روند اجرای طرح بهسازی باند فرودگاه شهدای ساری و تسریع در تکمیل این طرح تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، مهدی یونسی رستمی، استاندار مازندران، با حضور در فرودگاه شهدای ساری، از روند اجرای طرح بهسازی و ترمیم باند این فرودگاه بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی این طرح زیرساختی قرار گرفت.

در این بازدید، روند پیشرفت عملیات اجرایی، اقدامات انجام‌شده برای بهسازی باند و ضرورت تسریع در تکمیل بخش‌های مختلف طرح مورد بررسی قرار گرفت.

استاندار مازندران با تأکید بر اهمیت ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل هوایی استان، بهسازی باند فرودگاه شهدای ساری را اقدامی مهم در راستای افزایش ایمنی پروازها، ارتقای کیفیت خدمات فرودگاهی و تقویت ظرفیت‌های ارتباطی و اقتصادی مازندران دانست.

یونسی رستمی با اشاره به جایگاه راهبردی فرودگاه شهدای ساری در توسعه استان، بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مسئول، نظارت مستمر بر روند اجرای طرح و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی برای تسریع در تکمیل این طرح تأکید کرد.

طرح بهسازی و ترمیم باند فرودگاه شهدای ساری با هدف ارتقای استاندارد‌های ایمنی، بهبود کیفیت سطوح پروازی و تقویت زیرساخت‌های فرودگاهی استان در حال اجراست. اجرای عملیات زهکشی و هدایت آب‌های سطحی و ترمیم بخش‌های مختلف باند از جمله اقدامات پیش‌بینی‌شده در این طرح است.

تکمیل این طرح می‌تواند زمینه ارتقای خدمات حمل‌ونقل هوایی و تقویت نقش فرودگاه شهدای ساری در توسعه گردشگری، رونق اقتصادی و گسترش ارتباطات استان مازندران را فراهم کند.

گفتنی است، استاندار مازندران در جریان بازدید‌های پیشین خود از این طرح، بر ضرورت تسریع در اجرای عملیات و رعایت دقیق استاندارد‌های فنی و کیفی تأکید کرده بود.