به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، میرجلیلی گفت: در راستای حرکت به سوی کشاورزی پاک و کاهش وابستگی به سموم شیمیایی، امروز شاهد بررسی میدانی و فنی نتایج طرح‌های بیولوژیک در گلخانه‌های شهرستان اشکذر بودیم.

وی افزود: این فرآیند با هدف ارزیابی میزان موفقیت‌آمیز بودن استفاده از دشمنان طبیعی در مهار آفات، با همکاری نزدیک مدیریت محلی و کارشناسان حوزه حفظ نباتات استان انجام شد.

این مقام مسئول در خصوص اهداف این اقدام اظهار داشت: هدف ما ایجاد بستری است که در آن تولید و سلامت محصول همگام با هم پیش بروند. ما با نظارت بر این طرح‌ها، به دنبال آن هستیم که کشاورزان را به سمت روش‌های پایدار هدایت کنیم تا نه تنها تولید افزایش یابد، بلکه محصولات اشکذر به عنوان محصولی سالم و باکیفیت در بازار شناخته شوند.

از سوی دیگر، کارشناس حفظ نباتات استان که مسئولیت بررسی‌های فنی را بر عهده داشت، با اشاره به جزئیات علمی این فرآیند، افزود: در طول این بررسی‌ها، دقتِ حضور و عملکرد عامل‌های بیولوژیک در محیط‌های گلخانه‌ای و میزان پایداری آنها در برابر تغییرات محیطی مورد سنجش قرار گرفت. از نظر علمی، هدف ما این است که اطمینان یابیم جمعیت دشمنان طبیعی به درستی مدیریت شده و می‌تواند بدون نیاز به مداخلات شیمیایی، تعادل زیستی را در گلخانه‌ها برقرار کند.

این همکاری میان تیم‌های فنی و اجرایی، نشان‌دهنده رویکرد چندجانبه برای ارتقای سطح کیفی تولیدات کشاورزی و تثبیت جایگاه شهرستان اشکذر در زمره مناطق پیشرو در کشاورزی پایدار است.