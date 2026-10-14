به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ ناصر قلی‌نیا با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی کشور اظهار کرد: ترافیک در آزادراه قزوین ـ کرج، حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس، نیمه‌سنگین گزارش شده است.

وی افزود: در آزادراه کرج ـ تهران نیز محدوده پل فردیس تا پل کلاک و گرمدره با ترافیک نیمه‌سنگین مواجه است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور فراجا ادامه داد: در آزادراه ساوه ـ تهران، محدوده نسیم‌شهر و احمدآباد مستوفی و همچنین در محور شهریار ـ تهران، محدوده میدان معادن تا شهر قدس، ترافیک نیمه‌سنگین جریان دارد.