به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از بانک مرکزی، عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی برای حضور در نشست سالانه صندوق بین المللی پول و بانک جهانی وارد بانکوک تایلند شد. رئیس کل این بانک در رأس هیئتی از بانک مرکزی در این رویداد بین‌المللی حضور یافته است.

لازم به توضیح است اجلاس‌های سالانه سال ۲۰۲۶ صندوق بین‌المللی پول (IMF) و گروه بانک جهانی (WBG) از ۱۲ تا ۱۸ اکتبر ۲۰۲۶ در بانکوک تایلند، برگزار می‌شود.