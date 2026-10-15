فرآیند تولید تله فلیم برای مردم، با هدف آشنایی بیشتر مردم با ظرفیت ها و کارکردهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در صداوسیما اردبیل کلید خورد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل تله فلیم برای مردم که با هدف آشنایی بیشتر مردم با ظرفیت ها و کارکردهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در صداوسیما اردبیل تولید می شود در شهر توریستی سرعین در حال فیلم برداری است.

ساخت تله فیلم ۵۰ دقیقه‌ای با عنوان برای مردم با موضوع انتخابات شورای شهر و روستا به کارگردانی و تهیه کنندگی علی حسن زاده در مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ با حضور دکتر لطیفی، مدیر کل رسانه و تنی چند از معاونین و مدیران، و همچنین شهردار و فرماندار سرعین آغاز به کار کرد.

ساخت این تله فیلم با موضوع فساد در انتخابات با توجه به در پیش بودن انتخابات شورا‌های شهر اردبیل در شهرستان سرعین کلید خورد.

این تله فیلم با موضوع تلاش دو خبرنگار در جریان تحقیق پیرامون فساد مالی یک نامزد انتخاباتی شورا، با فشار‌های گسترده او برای پنهان‌کردن حقیقت روبه‌رو می‌شوند. آنها با تکیه بر نظرات مردم و راهنمایی یک استاد دانشگاه، موفق می‌شوند میان حفظ امنیت پروژه و افشای فساد، مسیری درست بیابند. سرانجام با ورود استاد به صحنه انتخابات برای اصلاح پروژه و حمایت افکار عمومی، دست مفسدان رو شده و عدالت پیروز می‌شود.