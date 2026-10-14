علی‌سینا مصطفوی، تروریست مسلح و عامل دشمن آمریکایی-صهیونی در جنگ رمضان، صبح امروز در کرمان به دار مجازات آویخته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علی‌سینا مصطفوی فرزند غلامحسین، از عناصر مسلح دشمن آمریکایی- صهیونیستی وابسته به جریان سلطنت‌طلبی در جریان جنگ رمضان بود که همزمان با تجاوز دشمن به کشور، اقدام به عملیات مسلحانه در کرمان کرده بود. براساس مستندات موجود در پرونده، نامبرده در چند مرحله اقدام به اجرای عملیات تروریستی مسلحانه در کرمان کرده بود.

مرتبه اول در چهارم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ اقدام به تیراندازی در میدان آزادی کرمان کرد که در این حادثه یک شهروند و یک دختربچه مجروح شدند.

این تروریست در اقدام بعدی خود نیز در تاریخ اول اردیبهشت‌ماه اقدام به تیراندازی به سمت سربازان وظیفه و خودرو‌های عبوری کرده بود که منجر به زخمی شدن تعدادی از شهروندان شد. براساس مفاد پرونده، این شخص سابقه دو مرحله تیراندازی نافرجام به سمت پلیس راه کرمان – ماهان نیز داشته است که به اهداف شوم خود نرسیده است.

براساس بررسی‌های فنی و مستندات پرونده، این عنصر تروریستی، عضو فعال شبکه تروریستی سلطنت‌طلبان در داخل کشور بوده و ارتباطات گسترده‌ای با رسانه‌های معاند مرتبط با سلطنت‌طلبان داشته است.

نامبرده در جریان کودتای دی‌ماه نیز فعال بوده و اقدام به ارسال فیلم و تصاویر برای شبکه‌های معاند کرده بود. این عنصر تروریستی در جریان جنگ رمضان نیز از محل‌های اصابت پرتابه‌های دشمن تصویربرداری کرده و برای شبکه‌های ضدایرانی ارسال کرده بود.

در مستندات کشف‌شده از تلفن همراه این تروریست، وی در پیام‌هایی که برای شبکه‌های فارسی‌زبان ارسال کرده بود، اعلام آمادگی برای انجام عملیات تروریستی در فرودگاه کرمان کرده بود. مصطفوی همچنین پیام‌های متعددی به حساب رسمی اسرائیل به فارسی در فضای مجازی فرستاده بود.

در بازرسی از مخفیگاه این عامل عملیاتی دشمن در جنگ رمضان، یک قبضه سلاح گلوله‌زنی برنو دوربین دار، یک قبضه سلاح شکاری ساچمه زنی، یک قبضه سلاح شکاری فاقد مجوز، ۲۴۶ عدد فشنگ برنو و ۳۰ عدد کوکتل مولوتوف کشف شد.

در نهایت، پرونده علی‌سینا مصطفوی با حضور وکیل وی در دادگاه رسیدگی شد.

محاربه به قصد ایجاد رعب و وحشت، شروع به قتل، ایراد صدمه بدنی عمدی به وسیله تیراندازی، قدرت‌نمایی با سلاح گرم، ساخت و نگهداری مواد منفجره، کشیدن سلاح به قصد جان مردم و ترساندن، ارتباط با رسانه‌های معاند وابسته به رژیم صهیونیستی از جمله اتهامات نامبرده بود که در دادگاه مورد رسیدگی قرار گرفت.

با رد فرجام‌خواهی متهم و تأیید حکم دادگاه از سوی قضات دیوان عالی کشور، علی‌سینا مصطفوی، عامل دشمن در جنگ رمضان و تروریست مسلح وابسته به جریان سلطنت‌طلبی، صبح امروز اعدام شد.