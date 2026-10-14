به گزارش خبرگزاری صداو سیمای گیلان؛ رئیس هیئت مدیره مؤسسه خیریه بیمارستان شهید نورانی تالش گفت: بخش پاتولوژی این بیمارستان با کمک یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومانی خیران که صورت نقدی و غیرنقدی به این بیمارستان اهدا شده بود، راه‌اندازی شد.

پرویز فرزانه با بیان اینکه بیماران پیش از این، برای انجام آزمایش‌های تخصصی مجبور بودند به شهر‌های دیگر مراجعه کنند، افزود: تجهیزات پزشکی، تأمین دارو و بهبود خدمات درمانی از نتایج کمک این افراد نوعدوست به بیمارستان نورانی تالش است.

وی با ابراز امیدواری به ادامه همراهی شهروندان خیراندیش تالشی برای ارتقاء کیفیت سطح خدمات درمانی بیمارستان، گفت: بیمارستان دولتی شهید نورانی تالش یکی از مراکز درمانی اصلی منطقه است که بیشترین خدمات پزشکی درمانی خود را به بیماران و مردم شهر‌های اطراف ارائه می‌دهد و حمایت خیران، نقش مهمی در پایداری و بهبود این خدمات دارد.