کمبود سوخت در بخش‌هایی از اندونزی، صف‌های طولانی در جایگاه‌های بنزین ایجاد کرده و رفت‌وآمد مردم و فعالیت‌های اقتصادی را تحت تأثیر قرار داده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ از کوالالامپور، صف‌های طولانی خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها در برابر جایگاه‌های سوخت؛ تصویری که در بخش‌هایی از اندونزی، به‌ویژه جزیره گردشگری بالی، دیده می‌شود. رانندگان برای تأمین بنزین ناچارند ساعت‌ها در صف بمانند؛ وضعیتی که رفت‌وآمد روزانه مردم را مختل کرده و نگرانی‌هایی درباره فعالیت‌های اقتصادی و صنعت گردشگری این جزیره به وجود آورده است.

استاندار بالی گفت: اختلال در توزیع سوخت و افزایش تقاضا علت بروز این وضعیت است.

اما نگرانی‌ها تنها به توزیع محدود نمی‌شود. کارشناسان حوزه انرژی، هشدار داده‌اند که کمبود‌های مکرر سوخت نشانه آسیب‌پذیری امنیت انرژی اندونزی است و اقدام فوری را ضروری می‌کند.

صف‌های طولانی در جایگاه‌های سوخت اکنون بار دیگر این پرسش را مطرح کرده است که اندونزی تا چه اندازه برای مقابله با اختلال در تأمین انرژی و تضمین دسترسی پایدار مردم به سوخت آمادگی دارد.