نشست رؤسای آتش‌نشانی شهرداری‌های استان یزد با هدف ارتقای آمادگی نیرو‌های امدادی و خدمات‌رسان در مواجهه با بحران‌های احتمالی، به میزبانی شهرستان میبد برگزار شد.





به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: در این نشست با هماهنگی دفتر امور شهری و شورا‌های استانداری یزد و در راستای برنامه‌های ابلاغی سازمان مدیریت بحران کشور به مناسبت ۲۰ مهرماه، روز ملی مدیریت بحران، برگزار شد.



بالاکتفی بر ضرورت ارتقای آمادگی عملیاتی آتش‌نشانان از طریق آموزش نیروها، تقویت تجهیزات، ماشین‌آلات و امکانات امدادی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های خدمات‌رسان تأکید کرد.



وی گفت: یکی از محور‌های اصلی این جلسه، آمادگی برای مواجهه با مخاطرات جوی احتمالی، به‌ویژه پیش‌بینی بارش‌های فراتر از نرمال و تأثیرات احتمالی پدیده ال‌نینو بود؛ موضوعی که ضرورت برنامه‌ریزی پیشگیرانه و آمادگی حداکثری دستگاه‌های امدادی را دوچندان می‌کند.



مدیرکل مدیریت بحران استان با بیان اینکه ظرفیت‌های عملیاتی آتش‌نشانی‌های استان و ضرورت تعامل و همکاری میان شهرداری‌ها و استان‌های معین مورد بررسی قرار گرفت تا در صورت وقوع حوادث، امکان بهره‌گیری حداکثری از توان و امکانات موجود فراهم شود افزود: با توجه به شرایط اقلیمی خشک و بیابانی استان یزد و مواجهه این استان با مخاطراتی همچون خشکسالی، گردوغبار و احتمال وقوع حوادث طبیعی، تقویت آمادگی نیرو‌های آتش‌نشانی و ارتقای توان پاسخ‌گویی دستگاه‌های امدادی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



این نشست در راستای افزایش هماهنگی بین‌بخشی، تقویت توان عملیاتی نیرو‌های آتش‌نشانی و کاهش خسارات ناشی از حوادث و بحران‌های احتمالی برگزار شد.