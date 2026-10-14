هم‌زمان با سالروز میلاد خجسته حضرت زینب کبری (س)، اسوه صبر و فداکاری، و گرامیداشت روز پرستار، شبکه رادیویی فرهنگ با تدارک ویژه‌برنامه‌هایی متنوع، به پاسداشت مقام والای پرستاران و تجلیل از جلوه‌های ایثار، همدلی و مهربانی در جامعه می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، بر این اساس از چهارشنبه ۲۲ مهرماه، مجله صبحگاهی «سفره خورشید» از ساعت ۶:۳۰ صبح، با بازخوانی ابعاد شخصیتی حضرت زینب (س) و تبیین جایگاه ارزشمند پرستاران در نظام سلامت، روی آنتن می‌رود.

این برنامه با گفت‌و‌گو با کارشناسان و مهمانان ویژه ، گزارش‌های میدانی و مشارکت شنوندگان در بخش‌های تعاملی ، نقش بی‌بدیل پرستاران در حفظ سلامت، آرامش و پویایی جامعه را بررسی می‌کند.

در ادامه، مجله ادبی «ققنوس» از ساعت ۱۵، با رویکردی هنری و ادبی، به استقبال این مناسبت می‌رود.

این برنامه با بازخوانی اشعار، قطعات ادبی و سروده‌های شاعران برجسته در وصف حضرت زینب (س) و تجلیل از ایثارگری‌های پرستاران، جلوه‌هایی از پیوند ادبیات با فرهنگ فداکاری و خدمت را به مخاطبان ارائه می‌کند.

همچنین برنامه «هفت کوچه» از گروه جامعه و جوان رادیو فرهنگ، جمعه ۲۴ مهرماه، هم‌زمان با سالروز میلاد عقیله بنی‌هاشم (س)، به بررسی فرهنگ همدلی، ایثار و فداکاری در آیین‌ها و زیست‌بوم ایرانی می‌پردازد و این قسمت را به پاس خدمات صادقانه و خستگی‌ناپذیر کادر درمان و پرستاران ایثارگر سراسر کشور تقدیم می‌کند.

برنامه «نغمه‌ها و سرودها» نیز ساعت ۱۶، با پخش و بازخوانی سرود‌هایی با محوریت جایگاه حضرت زینب (س) و گرامیداشت روز پرستار، به استقبال این مناسبت می‌رود.

علاقه‌مندان می‌توانند برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ را از طریق موج اف‌ام، ردیف ۱۰۶ مگاهرتز و موج‌ای‌ام، ردیف ۵۸۵ کیلوهرتز دنبال کنند.