به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، گزارش مقدماتی زمین‌لرزه مرکز لرزه‌نگاری کشوری مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران حاکی است: این زمین‌لرزه به بزرگی ۳.۲ ریشتر در تاریخ ۲۲ مهرماه ۱۴۰۵ ساعت ۰۶:۰۸:۳۵ به وقت محلی، حوالی پیش‌قلعه در استان خراسان شمالی رخ داده است.

بر اساس این گزارش، موقعیت این زمین‌لرزه در طول جغرافیایی ۵۷.۱۵ و عرض جغرافیایی ۳۷.۶۵ و در عمق ۷ کیلومتری زمین ثبت شده است.

نزدیک‌ترین شهر‌ها به کانون این زمین‌لرزه شامل ۱۳ کیلومتری پیش‌قلعه، ۲۲ کیلومتری آشخانه و ۲۴ کیلومتری بجنورد در استان خراسان شمالی است. همچنین نزدیک‌ترین مراکز استان به این منطقه، بجنورد با ۲۴ کیلومتر و گرگان با ۲۵۶ کیلومتر فاصله گزارش شده است.

تاکنون گزارشی از خسارات احتمالی این زمین‌لرزه منتشر نشده است.