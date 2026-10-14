همزمان با آغاز هفته گرامیداشت هنر خوشنویسی،نگارخانه دایمی انجمن خوشنویسان مشهد با ظرفیت نمایش ۵۰ اثر با حضور استاندار خراسان رضویافتتاح شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت : آموزش و پرورش باید با رویکرد «هر مدرسه، به سوی خوشنویسی» زمینه بهره‌گیری انجمن خوشنویسان از فضا‌های آموزشی مدارس را فراهم کند.

غلامحسین مظفری افزود: در استانی مانند خراسان رضوی و شهری، چون مشهد، باید امکانات فیزیکی در اختیار انجمن خوشنویسان توسعه یابد و این هنر ارزشمند متناسب با جایگاه فرهنگی و جمعیتی منطقه مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به فعالیت حدود هزار هنرجو در انجمن خوشنویسان، این تعداد را در مقایسه با جمعیت دانش‌آموزی استان اندک خواند و گفت: آموزش و پرورش باید برای گسترش این هنر اهتمام بیشتری داشته باشد.

مظفری با بیان اینکه از ظرفیت‌های موجود در بخش‌های مختلف به‌خوبی استفاده نشده است، افزود: امکانات فراوانی در اختیار داریم، اما بهره‌وری این ظرفیت‌ها پایین است؛ در حالی که با استفاده بهتر از داشته‌های موجود می‌توان بسیاری از فعالیت‌های فرهنگی و هنری را توسعه داد.

وی ادامه داد: در استان فضا‌های آموزشی متعددی وجود دارد که بخشی از آنها خالی است و انجمن خوشنویسان می‌تواند از این ظرفیت برای برگزاری دوره‌های آموزشی و گسترش فعالیت‌های خود استفاده کند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به اجرای نهضت عدالت آموزشی در استان اظهار کرد: تاکنون ۴۲۰ مدرسه ساخته شده است و این تعداد تا سال آینده به ۷۲۵ مجموعه می‌رسد؛ ظرفیتی که در کنار مدارس موجود می‌تواند زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های آموزشی و فرهنگی فراهم کند.

مظفری با تاکید بر ضرورت همکاری آموزش و پرورش در این زمینه گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که مدارس علاوه بر کارکرد آموزشی در خدمت گسترش فعالیت‌های هنری و فرهنگی قرار گیرد و انجمن خوشنویسان بتواند از فضا‌های در اختیار این مجموعه بهره ببرد.

وی شهرداری را از دیگر مجموعه‌های دارای ظرفیت برای توسعه خوشنویسی برشمرد و افزود: این نهاد شهری از فضا‌های مناسبی برخوردار است و می‌تواند با ایجاد امکانات جدید در گسترش این هنر نقش‌آفرینی کند.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به محدودیت منابع مالی برای اجرای پروژه‌های بزرگ بیان کرد: در شرایطی که تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای حدود ۱۳ درصد است، منابع کافی برای اجرای طرح‌های کلان وجود ندارد؛ بنابراین باید از امکانات، فضا‌ها و سرمایه‌های موجود برای پیشبرد امور و ارتقای کیفیت فعالیت‌ها استفاده کنیم.

مظفری همچنین بر ضرورت استعدادیابی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی تاکید کرد و گفت: باید استعداد‌های موجود را شناسایی کرده و زمینه شکوفایی آنها را فراهم آوریم.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی خوشنویسی در فرهنگ ایران افزود: هنر ملی و تمدنی ما از طریق خط، زبان و هنر خوشنویسی از گذشتگان به نسل امروز منتقل شده است و این هنر ارزشمند باید با حمایت و برنامه‌ریزی مناسب به نسل‌های آینده برسد.

همچنین استاندار خراسان رضوی در این مراسم از موافقت وزیر با تأسیس دانشگاه هنر در مشهد خبر داد و اعلام کرد که این دانشگاه در بستر دانشگاه فردوسی مشهد راه‌اندازی خواهد شد.

در این مراسم از پوستر نخستین جشنواره خط تحریر ملی ایران و پوستر هفته گرامیداشت هنر خوشنویسی رونمایی شد.