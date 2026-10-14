همزمان با آغاز هفته گرامیداشت هنر خوشنویسی،
افتتاح نگارخانه دایمی انجمن خوشنویسان مشهد
همزمان با آغاز هفته گرامیداشت هنر خوشنویسی،نگارخانه دایمی انجمن خوشنویسان مشهد با ظرفیت نمایش ۵۰ اثر با حضور استاندار خراسان رضویافتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،استاندار خراسان رضوی در این مراسم گفت : آموزش و پرورش باید با رویکرد «هر مدرسه، به سوی خوشنویسی» زمینه بهرهگیری انجمن خوشنویسان از فضاهای آموزشی مدارس را فراهم کند.
غلامحسین مظفری افزود: در استانی مانند خراسان رضوی و شهری، چون مشهد، باید امکانات فیزیکی در اختیار انجمن خوشنویسان توسعه یابد و این هنر ارزشمند متناسب با جایگاه فرهنگی و جمعیتی منطقه مورد توجه قرار گیرد.
وی با اشاره به فعالیت حدود هزار هنرجو در انجمن خوشنویسان، این تعداد را در مقایسه با جمعیت دانشآموزی استان اندک خواند و گفت: آموزش و پرورش باید برای گسترش این هنر اهتمام بیشتری داشته باشد.
مظفری با بیان اینکه از ظرفیتهای موجود در بخشهای مختلف بهخوبی استفاده نشده است، افزود: امکانات فراوانی در اختیار داریم، اما بهرهوری این ظرفیتها پایین است؛ در حالی که با استفاده بهتر از داشتههای موجود میتوان بسیاری از فعالیتهای فرهنگی و هنری را توسعه داد.
وی ادامه داد: در استان فضاهای آموزشی متعددی وجود دارد که بخشی از آنها خالی است و انجمن خوشنویسان میتواند از این ظرفیت برای برگزاری دورههای آموزشی و گسترش فعالیتهای خود استفاده کند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اجرای نهضت عدالت آموزشی در استان اظهار کرد: تاکنون ۴۲۰ مدرسه ساخته شده است و این تعداد تا سال آینده به ۷۲۵ مجموعه میرسد؛ ظرفیتی که در کنار مدارس موجود میتواند زمینه مناسبی برای توسعه فعالیتهای آموزشی و فرهنگی فراهم کند.
مظفری با تاکید بر ضرورت همکاری آموزش و پرورش در این زمینه گفت: باید به سمتی حرکت کنیم که مدارس علاوه بر کارکرد آموزشی در خدمت گسترش فعالیتهای هنری و فرهنگی قرار گیرد و انجمن خوشنویسان بتواند از فضاهای در اختیار این مجموعه بهره ببرد.
وی شهرداری را از دیگر مجموعههای دارای ظرفیت برای توسعه خوشنویسی برشمرد و افزود: این نهاد شهری از فضاهای مناسبی برخوردار است و میتواند با ایجاد امکانات جدید در گسترش این هنر نقشآفرینی کند.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به محدودیت منابع مالی برای اجرای پروژههای بزرگ بیان کرد: در شرایطی که تخصیص اعتبارات تملک دارایی سرمایهای حدود ۱۳ درصد است، منابع کافی برای اجرای طرحهای کلان وجود ندارد؛ بنابراین باید از امکانات، فضاها و سرمایههای موجود برای پیشبرد امور و ارتقای کیفیت فعالیتها استفاده کنیم.
مظفری همچنین بر ضرورت استعدادیابی و بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی تاکید کرد و گفت: باید استعدادهای موجود را شناسایی کرده و زمینه شکوفایی آنها را فراهم آوریم.
وی با اشاره به جایگاه تاریخی خوشنویسی در فرهنگ ایران افزود: هنر ملی و تمدنی ما از طریق خط، زبان و هنر خوشنویسی از گذشتگان به نسل امروز منتقل شده است و این هنر ارزشمند باید با حمایت و برنامهریزی مناسب به نسلهای آینده برسد.
همچنین استاندار خراسان رضوی در این مراسم از موافقت وزیر با تأسیس دانشگاه هنر در مشهد خبر داد و اعلام کرد که این دانشگاه در بستر دانشگاه فردوسی مشهد راهاندازی خواهد شد.
در این مراسم از پوستر نخستین جشنواره خط تحریر ملی ایران و پوستر هفته گرامیداشت هنر خوشنویسی رونمایی شد.