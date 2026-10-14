برنامه تولید نفت شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ با تکیه بر اقدامات فنی و عملیاتی هدفمند و تلاش مستمر کارکنان این شرکت به‌طور کامل محقق شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری اظهار کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۵، با تلاش شبانه‌روزی کارکنان و اجرای برنامه‌های فنی و عملیاتی هدفمند، به‌ویژه بهره‌گیری از دستگاه‌های فرآورش سیار (MOS و MOT) و پکیج تولید و تزریق نیتروژن، برنامه تولید نفت شرکت به‌طور کامل محقق شده است.

محسن دهبان‌پور افزود: در این مدت، بیش از ۸۴ عملیات تخصصی فنی روی چاه‌های نفت انجام شد که از جمله آنها می‌توان به عملیات لوله مغزی سیار، تزریق‌پذیری، اسیدکاری گسترده، مشبک‌کاری، نمودارگیری تولید و مسدودسازی چاه‌ها با پلاک اشاره کرد.

وی ادامه داد: با استفاده از دستگاه‌های فرآورش سیار ملکی و استیجاری و بهره‌گیری از پکیج تولید و تزریق نیتروژن، بیش از ۶۵۷ هزار بشکه نفت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ تولید شد.

دهبان‌پور همچنین ایمن‌سازی، رفع عیوب و تعویض شیرآلات پنج حلقه چاه بدون نیاز به استقرار دکل حفاری، انجام عملیات لوله مغزی سیار روی ۴۵ حلقه چاه با وجود شرایط جنگی و افزایش پنج‌هزار بشکه‌ای ظرفیت فرآورش واحد بهره‌برداری رامشیر را از دیگر اقدامات مؤثر در حفظ و افزایش توان تولیدی این شرکت برشمرد.

وی درباره افزایش ظرفیت فرآورش رامشیر توضیح داد: این اقدام با اجرای اصلاحیه اتصال هدر چاه‌های کم‌فشار به تفکیک‌گر مرحله دوم غیرنمکی و ایجاد هدر ورودی مخازن گاززدا انجام شد.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری نفت و گاز آغاجاری از انتقال یک دستگاه نمک‌گیر برقی از مسجدسلیمان به این شرکت با هدف تداوم و افزایش ظرفیت تولید در میدان رگ سفید خبر داد و گفت: این تجهیز در آستانه تکمیل نهایی و بهره‌برداری قرار دارد.