وزیر آموزش‌وپرورش گفت: انتقال فرهنگ، آداب و سنن، تمدن، ارزش‌ها و افتخارات ملی به نسل جدید، بخش جدایی‌ناپذیر مأموریت آموزش‌وپرورش است و تقویت هویت ملی و دینی کودکان و نوجوانان باید در شمار اولویت‌های اصلی نظام تعلیم و تربیت قرار گیرد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما، علیرضا کاظمی دیروز در آیین رونمایی از کتاب‌های انتشارات کتابخانه و موزه ملی ملک، با قدردانی از تلاش‌های فرهنگی این مجموعه و اشاره به جایگاه آن در پاسداشت میراث تمدنی ایران، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مراکز فرهنگی برای تربیت نسل آینده تأکید کرد.

وقف و میراث فرهنگی؛ سرمایه‌ای ماندگار برای ایران

کاظمی با اشاره به اقدامات ارزشمند حاج حسین ملک در حوزه وقف، حفظ میراث فرهنگی و توسعه فعالیت‌های علمی و فرهنگی، اظهار کرد: حاج حسین ملک از چهره‌های پرافتخار تاریخ و تمدن ایران است که با نگاه بلند و مسئولانه خود، بخشی از دارایی‌اش را در خدمت فرهنگ، کتاب، سلامت و نیاز‌های جامعه قرار داد.

وی با اشاره به وقف املاک حاج ملک برای تأمین مسکن معلمان در مشهد، افزود: چنین اقداماتی جلوه‌ای ارزشمند از مسئولیت‌پذیری اجتماعی، باور‌های دینی و دغدغه‌مندی نسبت به آینده جامعه است و باید این میراث را شناخت، به نسل جدید معرفی کرد و راه نیک‌اندیشان و واقفان بزرگ کشور را ادامه داد.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که پاسداشت مفاخر و میراث فرهنگی، بخشی از هویت تاریخی و تمدنی ایران است، خاطرنشان کرد: آشنایی نسل جدید با چنین شخصیت‌هایی، زمینه‌ساز شناخت عمیق‌تر دانش‌آموزان از ریشه‌های فرهنگی و ارزش‌های جامعه ایرانی خواهد بود.

رسالت آموزش‌وپرورش؛ فراتر از انتقال علم و دانش

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر دو مأموریت بنیادین تعلیم و تربیت، تصریح کرد: آموزش‌وپرورش تنها مسئول علم‌آموزی نیست؛ ما وظیفه داریم فرهنگ، آداب و سنن، تمدن، مفاخر، ارزش‌های فرهنگی و قهرمانان ملی خود را نیز به نسل جدید منتقل کنیم.

وی افزود: هویت، بخش مهمی از سرمایه وجودی یک ملت است و نظام تعلیم و تربیت باید در کنار ارتقای دانش و توان علمی دانش‌آموزان، زمینه شکل‌گیری هویتی ریشه‌دار و پایدار را فراهم کند؛ هویتی که بر شناخت تاریخ، فرهنگ، ارزش‌های دینی و افتخارات ملی استوار باشد.

کاظمی با اشاره به شخصیت‌های برجسته تاریخ ایران، از جمله ستارخان، باقرخان، میرزا کوچک‌خان جنگلی و رئیسعلی دلواری و نیز چهره‌های معاصر همچون شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید امیرعلی حاجی‌زاده و... بر ضرورت معرفی الگو‌های ملی و تاریخی به دانش‌آموزان تأکید کرد.

وی گفت: ما میراث‌دار بزرگان و قهرمانانی هستیم که هر یک بخشی از تاریخ، هویت و افتخار این سرزمین را شکل داده‌اند و مسئولیت داریم این میراث ارزشمند را به نسل آینده منتقل کنیم.

روایت زندگی قهرمانان؛ کلاسی ماندگار برای تربیت

کاظمی با تقدیر از فعالیت‌های فرهنگی کتابخانه و موزه ملی ملک، روایت زندگی جهان‌پهلوان غلامرضا تختی را نمونه‌ای ارزشمند از پیوند فرهنگ، هنر و تربیت دانست و اظهار کرد: روایت هنرمندانه زندگی چنین شخصیت‌هایی می‌تواند برای کودکان، نوجوانان و حتی بزرگسالان جذاب و اثرگذار باشد.

وی افزود: گاهی روایت درست و هنرمندانه زندگی یک قهرمان ملی، تأثیری عمیق‌تر از ساعت‌ها آموزش مستقیم بر مخاطب می‌گذارد؛ زیرا مخاطب در مواجهه با زندگی واقعی الگوها، ارزش‌هایی همچون مسئولیت‌پذیری، پایداری، جوانمردی و پایبندی به اصول را ملموس‌تر درک می‌کند.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به ظرفیت موزه‌ها در انتقال مفاهیم فرهنگی و تربیتی، خواستار برنامه‌ریزی هدفمند برای حضور دانش‌آموزان در این مراکز شد و تأکید کرد: بازدید‌های دانش‌آموزی باید به‌گونه‌ای طراحی شوند که فراتر از یک برنامه تفریحی، فرصتی برای یادگیری، تجربه فرهنگی و شناخت مفاخر و قهرمانان ملی باشند.

سرمایه‌گذاری بر کودکان و نوجوانان؛ اولویت تربیت نسل آینده

وزیر آموزش‌وپرورش با تأکید بر اهمیت دوران کودکی و نوجوانی در شکل‌گیری شخصیت و هویت افراد، گفت: اگر به دنبال پرورش نسلی توانمند، دانش‌محور، فرهنگ‌دوست و برخوردار از هویتی مستحکم هستیم، باید از سال‌های نخست زندگی و تحصیل برای تحقق این هدف برنامه‌ریزی کنیم.

وی با اشاره به ضرورت توجه ویژه به دوره ابتدایی و پیش‌دبستانی، افزود: کیفیت تعلیم و تربیت از نخستین سال‌های زندگی شکل می‌گیرد و تقویت هویت ملی و دینی کودکان و نوجوانان باید از همان مراحل آغازین در کانون برنامه‌های آموزشی و تربیتی قرار گیرد.

کاظمی با اشاره به اهمیت پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان در حوزه‌های قرآنی، هنری و فرهنگی، خاطرنشان کرد: استعداد‌های ارزشمندی در میان کودکان و نوجوانان کشور وجود دارد که با حمایت، هدایت و فراهم کردن فرصت‌های مناسب می‌توانند در آینده به چهره‌های برجسته ملی و بین‌المللی تبدیل شوند.

وی همچنین با اشاره به نقش تربیت در شکل‌گیری رفتار‌های اجتماعی و مسئولیت‌پذیری نسل جدید، بر ضرورت توجه مستمر به ابعاد فرهنگی و هویتی تربیت دانش‌آموزان تأکید کرد.

ضرورت هم‌افزایی مدرسه، کتابخانه و موزه

کاظمی در بخش دیگری از سخنان خود، هم‌افزایی میان نهاد‌های فرهنگی و نظام تعلیم و تربیت را ضرورتی مهم دانست و گفت: برای تربیت نسل آینده باید ظرفیت‌های موجود را در کنار یکدیگر قرار دهیم و از فرصت‌های ارزشمند فرهنگی به بهترین شکل استفاده کنیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌های کتابخانه و موزه ملی ملک، بر لزوم طراحی برنامه‌های مشترک برای معرفی آثار، کتاب‌ها و روایت‌های تاریخی به دانش‌آموزان تأکید کرد و افزود: انتظار می‌رود با همکاری مجموعه‌های فرهنگی و مسئولان حوزه تعلیم و تربیت، زمینه حضور گسترده‌تر دانش‌آموزان در این مراکز و آشنایی آنان با میراث فرهنگی کشور فراهم شود.

وزیر آموزش‌وپرورش با اشاره به نقش کتاب در فعالیت‌های فرهنگی و هنری، اظهار کرد: کتاب باید محور اصلی فعالیت‌های فرهنگی باشد. سخن گفتن از فرهنگ بدون توجه به کتاب‌خوانی، انس با کتاب و ترویج مطالعه، نمی‌تواند به نتایج پایدار منجر شود.

وی افزود: امروز بیش از هر زمان دیگری به گسترش فرهنگ مطالعه نیاز داریم و باید از ظرفیت شبکه شاد، کتابخانه‌های مدارس و سایر بستر‌های ارتباطی برای معرفی آثار ارزشمند، شناساندن قهرمانان ملی و رساندن کتاب به دست دانش‌آموزان استفاده کنیم.

فرصت‌های فرهنگی را برای آینده ایران مغتنم بشماریم

کاظمی در پایان با تأکید بر ضرورت همدلی و همکاری میان دستگاه‌های فرهنگی، مدارس و خانواده‌ها، خاطرنشان کرد: آینده ایران به میزان توجه و سرمایه‌گذاری ما بر کودکان و نوجوانان وابسته است.

وی تصریح کرد: اگر به آینده کشور می‌اندیشیم، باید برای رشد علمی، فرهنگی و تربیتی این نسل برنامه‌ریزی کنیم و از همه ظرفیت‌های موجود در این مسیر بهره ببریم.

وی با اشاره به اهمیت توجه مسئولان عالی کشور به کودکان و نوجوانان، این رویکرد را نشانه‌ای از ضرورت سرمایه‌گذاری بر نسل آینده دانست و بر لزوم تبدیل چنین توجهی به برنامه‌های عملی و مستمر تأکید کرد.

وزیر آموزش‌وپرورش ابراز امیدواری کرد با گسترش همکاری میان مجموعه‌های فرهنگی و آموزشی، گام‌های مؤثری در مسیر تقویت هویت ملی و دینی دانش‌آموزان، ترویج کتاب‌خوانی و تربیت نسلی آگاه، توانمند و مسئولیت‌پذیر برداشته شود.