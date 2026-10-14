استاندار اردبیل در سفر به باکو بر تسهیل مراودات مرزی و توسعه تجارت با جمهوری آذربایجان تأکید کرد و خواستار صدور مجوز تردد زمینی و راه‌اندازی بارانداز ریلی شد.

تسهیل تردد مرزی، تحکیم روابط اقتصادی اردبیل و جمهوری آذربایجان

تسهیل تردد مرزی، تحکیم روابط اقتصادی اردبیل و جمهوری آذربایجان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مسعود امامی یگانه استاندار اردبیل در جریان سفر به جمهوری آذربایجان و در دیدار با مقامات بلندپایه این کشور، بر تسهیل تردد زمینی تجار و گردشگران و گسترش تعاملات مرزی دوجانبه در حوزه‌های اقتصادی، لجستیکی و مدیریت بحران تاکید کرد.

مسعود امامی یگانه در نشست‌هایی که در جریان سفر وزیر کشور به جمهوری آذربایجان برگزار شد، با اشاره به وجود ۳۷۰ کیلومتر مرز مشترک میان استان اردبیل و این کشور، اظهار کرد: آذربایجان دروازه ورود ایران به حوزه قفقاز است و ایجاد تسهیلات لازم برای تردد زمینی بازرگانان و گردشگران، نقشی راهبردی در تقویت ارتباطات و توسعه مراودات دو طرف ایفا خواهد کرد.

استاندار اردبیل با یادآوری پیگیری‌های صورت‌گرفته برای روان‌سازی ترددها، گفت: نهایی و عملیاتی شدن موضوع تردد زمینی گردشگران و تجار، تأثیر مستقیمی بر توسعه روابط اقتصادی استان اردبیل و حتی برای هر دو کشور خواهد داشت.

وی به اهمیت ترانزیت کالا اشاره و بیان کرد: در حال حاضر روزانه حدود ۵۰۰ کامیون از مرز استان اردبیل به کشور آذربایجان تردد می‌کند و تسهیل تردد کامیون‌ها در گمرک بیله‌سوار با رعایت تمام الزامات امنیتی، از اولویت‌های کاری ما برای افزایش تجارت منطقه‌ای است.

امامی یگانه از توافقات صورت‌گرفته قبلی برای راه‌اندازی بارانداز لجستیکی ریلی خبر داد و اجرا شدن آن را یکی از ضرورت‌های زیرساختی برای توسعه مبادلات اقتصادی دانست.

وی علاوه بر ظرفیت‌های تجاری، به قابلیت‌های کشاورزی استان اردبیل اشاره کرد و آمادگی این استان را برای انتقال دانش فنی در حوزه آبیاری‌های نوین به جمهوری آذربایجان اعلام کرد.

استاندار اردبیل در بخش دیگر از سفر خود، در دیدار با وزیر حوادث غیرمترقبه جمهوری آذربایجان، بر اهمیت نقش استان‌های مرزی در کنترل بحران‌های طبیعی تأکید کرد و گفت: با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه، اردبیل آمادگی کامل دارد با برگزاری رزمایش‌های مشترک عملیاتی و میدانی، همکاری‌های خود را با عوامل امدادی کشور همسایه ارتقا دهد.

امامی یگانه تبادل دانش فنی و برگزاری دوره‌های آموزشی مشترک را زمینه‌ساز افزایش توان مقابله با حوادث احتمالی دانست و افزود: این تعاملات نه‌تنها ظرفیت‌های عملیاتی دو کشور را تقویت می‌کند، بلکه به تعمیق روابط دوستانه و تعاملات سازنده میان ایران و جمهوری آذربایجان نیز کمک شایانی خواهد کرد.

در این نشست‌ها، وزیر کشور جمهوری آذربایجان علاوه بر استقبال از پیشنهادات استاندار اردبیل، قول مساعد داد تا خواسته‌های مطرح شده را در جلسات تخصصی پیگیری کند و برای تسهیل مراودات اقتصادی و گردشگری اقدامات لازم صورت گیرد.

همچنین وزیر حوادث غیرمترقبه آذربایجان نیز با استقبال از طرح‌های امدادی ایران، تبادل تجربیات بین دو کشور را گامی مفید برای مقابله بهتر با حوادث غیرمترقبه عنوان کرد.