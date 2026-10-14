مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان گفت: با توجه به برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با اولویت قرار دادن ایمنی سفر‌های دریایی رفت و آمد شناور‌ها در مسیر قشم _هرمز از سر گرفته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، حمیدرضا محمدحسینی تختی افزود: با توجه به شرایط خاص و محدودیت‌های ایجادشده در پی شرایط متاثر از جنگ، در مقطعی رفت و آمد دریایی در این مسیر با هدف صیانت از جان مسافران و با تأکید بر رعایت الزامات و ملاحظات ایمنی سفر‌های دریایی متوقف شد.

وی با بیان اینکه ایمنی مسافران و دریانوردان همواره اولویت نخست در برنامه‌ریزی و مدیریت رفت و آمد‌های دریایی است، گفت: پس از بررسی شرایط و انجام هماهنگی‌های لازم، ازسرگیری سفر‌های دریایی در مسیر قشم به هرمز در دستور کار قرار گرفت و تمهیدات لازم برای برقراری مجدد این مسیر فراهم شد.

محمدحسینی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در روز‌های زوج هفته، دو فروند شناور در ساعت‌های ۷ صبح و ۱۴ مسافران از قشم به هرمز را جابه‌جا می‌کنند.

مدیرکل بنادر و دریانوردی هرمزگان هرمزگان گفت: برنامه‌ریزی صورت گرفته با هدف پاسخگویی مناسب به نیاز‌های رفت و آمد و فراهم کردن امکان سفر ایمن و منظم برای مسافران صورت گرفته است و روند ارائه خدمات در این مسیر بر اساس شرایط و میزان تقاضا مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

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وی افزود: در صورت استقبال مناسب مسافران و گردشگران از این مسیر، افزایش تعداد سفر‌ها و برقراری رفت و آمد‌ها به‌صورت روزانه نیز در دستور کار قرار دارد تا متناسب با میزان تقاضا، خدمات حمل‌ونقل دریایی به شکل مطلوب‌تری ارائه شود.