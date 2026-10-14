به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیر جهاد کشاورزی بوکان گفت: در سال زراعی جاری، در۷۰۰ هکتار از اراضی آبی این شهرستان کلزا کشت شده درحالی که این میزان در سال زراعی گذشته ۵۰۰ هکتار بود.

مستوره رحیمی‌آذر افزود: افزایش قیمت خرید کلزا و حمایت‌های دولتی از کشت این محصول، موجب افزایش تمایل کشاورزان بوکانی به تولید این دانه روغنی شده است.

وی تصریح کرد: کشت کلزا به دلیل بهره‌وری مناسب، امکان رشد در فصل بارندگی، نیازکمتر به آبیاری و خرید محصول از سوی بخش دولتی، درسال‌های اخیر مورد توجه کشاورزان قرار گرفته است.

مدیرجهاد کشاورزی بوکان اظهارداشت: کشت این محصول با استفاده از بذر‌های ایرانی «نپتون» و «ناتالی» و رقم خارجی «دیفیوژن» انجام می‌شود که با شرایط اقلیمی منطقه سازگاری مطلوبی دارند.

رحیمی‌آذر با اشاره به مکانیزه بودن مراحل تولید کلزا، اضافه کرد: ۵۰ دستگاه کارنده و ۱۹ هد مخصوص برداشت کلزا در بوکان فعال است و عملیات کاشت تا برداشت این محصول به‌صورت مکانیزه انجام می‌شود.

بوکان ۱۱۰ هزار هکتار زمین مستعد زراعی و باغی دارد و عمده‌ترین محصولات زراعی این شهرستان گندم، نخود، کلزا، جو و چغندرقند است.