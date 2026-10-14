به گفته معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان ۲۴ باند سرقت مسلحانه در نیمه نخست امسال در استان، منهدم و ۸۶ سارق مسلح نیز دستگیر شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، فرامرز لکزایی گفت: افزایش ۲۲ درصدی وقوع سرقت در استان در نیمه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال به‌ویژه در زمینه سرقت‌های به‌عنف و مسلحانه نشان می‌دهد که باید تدابیر جدی و بازدارنده بیش از گذشته مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: با همکاری پلیس آگاهی و اداره‌کل زندان‌های سیستان و بلوچستان، سازوکار‌های نظارت، کنترل و پایش مجرمان حرفه‌ای در سال جاری تقویت شده است و در زمان حاضر سه هزار و ۲۵۹ مجرم حرفه‌ای و سابقه‌دار تحت پایش محسوس و نامحسوس ضابطین قرار دارند.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل سیستان و بلوچستان گفت: بانک اطلاعاتی سارقان متواری و زندانیان غایب از مرخصی نیز در مقایسه با سال گذشته به نحو چشمگیری کاهش یافته است.