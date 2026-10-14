به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فردوس گفت: ورود ۸۰ دستگاه کمپر و کاروان گردشگری از استان‌های مختلف کشور به شهرستان فردوس، آغازگر سفر ۱۲ روزه این گردشگران به خراسان جنوبی شد.

شبنم زاده افزود: این سفر به دعوت جشنواره ملی زرشک انجام شده و شرکت‌کنندگان در ادامه در این جشنواره نیز حضور خواهند یافت.

وی گفت: این کاروان گردشگری سفر خود را از فردوس آغاز کرد و با حضور در مجموعه گردشگری آبگرم معدنی و بازدید از قنات جهانی بلده، با بخشی از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی این شهرستان آشنا شد.

مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان فردوس افزود: گردشگران حاضر در این رویداد از استان‌هایی همچون البرز، همدان، آذربایجان شرقی، گیلان و کرمان شرکت کرده و از دیدنی‌های تاریخی و طبیعی فردوس بازدید کردند.

شبنم زاده گفت: این کاروان در ادامه سفر خود، طی ۱۲ روز از شهرستان‌های قاینات، بیرجند، سربیشه، نهبندان، خوسف، طبس و بشرویه نیز بازدید خواهد کرد.

وی افزود: هدف از این سفر معرفی ظرفیت‌های گردشگری خراسان جنوبی و توسعه گردشگری است که می‌تواند زمینه‌ساز آشنایی بیشتر گردشگران کشور با جاذبه‌های این استان باشد.