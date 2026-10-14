به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مصطفی مولوی اظهار کرد: پیشگامی منطقه آزاد ارس در احداث مگاپروژه‌های زیرساختی و انرژی‌های تجدیدپذیر، اقدامی اساسی در جهت تحقق جهش تولید، رفع ناترازی برق و دستیابی به توسعه پایدار به شمار می‌رود و دولت حمایت همه‌جانبه از این طرح‌های راهبردی را در دستور کار دارد.

وی با قدردانی از اقدامات سازمان منطقه آزاد ارس در جذب سرمایه‌گذاری برای تأمین انرژی پایدار، این اقدامات را الگویی مناسب برای سایر مناطق عنوان کرد.

رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور همچنین با تاکید بر اهمیت استمرار نظارت‌های میدانی و تسریع در روند تکمیل طرح‌های زیربنایی اظهار کرد: بررسی دقیق مسائل اجرایی، پیگیری میدانی روند پیشرفت فیزیکی پروژه‌ها و رفع موانع اداری در جهت پشتیبانی از چرخه تولید و فعالیت فعالان اقتصادی، از برنامه‌های محوری در دست اقدام است.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس هم با تشریح راهبرد‌های کلان سازمان در حوزه تأمین انرژی پایدار برای بخش صنعت و تولید گفت: با برنامه‌ریزی‌های دقیق و پیگیری‌های مستمر صورت‌گرفته، بیش از ۵۰۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی در منطقه آزاد ارس تا پایان سال جاری به بهره‌برداری کامل خواهد رسید.

هادی مقدم‌زاده افزود: این بسته بزرگ انرژی شامل نیروگاه ۱۲۰ مگاواتی است که وارد مدار می‌شود؛ همچنین نیروگاه ۲۳۰ مگاواتی شرکت، نیروگاه ۵۸ مگاواتی و ۱۰۰ مگاوات نیروگاه مقیاس کوچک (CHP) بخش‌های دیگر این مجموعه را تشکیل می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه تأمین برق پایدار خط قرمز توسعه صنعتی ارس است خاطرنشان کرد: راه‌اندازی این حجم از ظرفیت نیروگاهی علاوه بر تزریق مؤثر انرژی به شبکه سراسری و کمک به مدیریت ناترازی برق کشور، بستری کاملاً امن و مطمئن برای تداوم فعالیت صنایع، جذب سرمایه‌گذاران جدید و رشد تولید در شهرک‌های صنعتی ارس فراهم می‌آورد.