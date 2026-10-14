مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی از نصب ۷۵ سامانه هوشمند موتورخانه، بهسازی ۴۴ واحد موتورخانه و تولید ۴۷۴ مگاوات‌ساعت برق از نیروگاه‌های خورشیدی این شرکت در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه بهینه‌سازی مصرف انرژی در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ گفت: اجرای طرح‌های هوشمندسازی و بهسازی موتورخانه‌ها و توسعه تولید برق از منابع تجدیدپذیر، از جمله اقدامات این شرکت در راستای مدیریت مصرف انرژی و افزایش بهره‌وری است.

رحمان محمودی افزود: در بخش هوشمندسازی موتورخانه‌ها، در شش‌ماهه نخست سال ۷۵ دستگاه سامانه هوشمند نصب شده و عملیات نصب ۱۰۵ دستگاه دیگر در دست اجراست؛ همچنین از ابتدای اجرای این طرح تاکنون، ۴۶۵ دستگاه سامانه هوشمند موتورخانه برای مشمولان نصب شده است.

وی با اشاره به اجرای طرح بهسازی موتورخانه‌ها گفت: این طرح با هدف مدیریت و کاهش مصرف گاز مشترکان دارای موتورخانه حرارت مرکزی اجرا می‌شود و در شش‌ماهه نخست سال، ۲۶ مشترک با مجموع ۴۴ واحد موتورخانه از این طرح بهره‌مند شده‌اند.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی گفت: از ابتدای اجرای طرح بهسازی موتورخانه‌ها تاکنون، اقدامات اصلاحی برای هزار و ۲۲۵ مشترک، معادل ۳هزار و ۸۰۱ واحد موتورخانه، در راستای ارتقای بهره‌وری تجهیزات گرمایشی و مدیریت مصرف گاز انجام شده است.

محمودی به عملکرد نیروگاه‌های خورشیدی شرکت نیز اشاره کرد و گفت: میزان تولید برق این نیروگاه‌ها از ابتدای سال ۱۴۰۵ تاکنون به ۴۷۴ مگاوات‌ساعت رسیده و مجموع تولید برق از ابتدای بهره‌برداری تاکنون نیز ۳هزار و ۹۴۳ مگاوات‌ساعت بوده است.

وی تداوم اجرای طرح‌های بهینه‌سازی و بهره‌گیری از ظرفیت انرژی‌های تجدیدپذیر را از محور‌های مهم مدیریت مصرف انرژی دانست و بر ضرورت توسعه اقدامات مؤثر در این حوزه تأکید کرد.