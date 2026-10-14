به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهلت ثبت‌نام در چهارمین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت، با اعلام ستاد ملی جمعیت، تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.

این رویداد با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از ایده‌ها، طرح‌ها و اقدامات خلاقانه و اثرگذار در حوزه جوانی جمعیت برگزار می‌شود و فرصتی ارزشمند برای معرفی تجربه‌های موفق در زمینه حمایت از خانواده، ازدواج و فرزندآوری است.

دعوت از بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی استان مرکزی

با توجه به اقدامات ارزشمند بنگاه‌های اقتصادی و واحد‌های تولیدی در زمینه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از فعالان اقتصادی، کارآفرینان، تشکل‌ها، حلقه‌های میانی و علاقه‌مندان این حوزه دعوت می‌شود با ثبت‌نام در این رویداد، زمینه معرفی دستاورد‌ها و تجربه‌های موفق خود را در سطح ملی فراهم کنند.

سامانه‌های ثبت‌نام:

setadjamiat.ir

smj.iripo.ir

شناسه دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:

@jameyat_mcls

اقدامات ارزشمند امروز، الگویی برای آینده جمعیت و خانواده ایران