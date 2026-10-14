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مهلت ثبتنام در چهارمین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت، با اعلام ستاد ملی جمعیت، تا ۳۰ مهر تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مهلت ثبتنام در چهارمین رویداد ملی جایزه جوانی جمعیت، با اعلام ستاد ملی جمعیت، تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵ تمدید شد.
این رویداد با هدف شناسایی، معرفی و تقدیر از ایدهها، طرحها و اقدامات خلاقانه و اثرگذار در حوزه جوانی جمعیت برگزار میشود و فرصتی ارزشمند برای معرفی تجربههای موفق در زمینه حمایت از خانواده، ازدواج و فرزندآوری است.
دعوت از بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی استان مرکزی
با توجه به اقدامات ارزشمند بنگاههای اقتصادی و واحدهای تولیدی در زمینه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از فعالان اقتصادی، کارآفرینان، تشکلها، حلقههای میانی و علاقهمندان این حوزه دعوت میشود با ثبتنام در این رویداد، زمینه معرفی دستاوردها و تجربههای موفق خود را در سطح ملی فراهم کنند.
سامانههای ثبتنام:
setadjamiat.ir
smj.iripo.ir
شناسه دبیرخانه ستاد جوانی جمعیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
@jameyat_mcls
اقدامات ارزشمند امروز، الگویی برای آینده جمعیت و خانواده ایران