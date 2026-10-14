براساس اعلام مرکز پایش آلاینده‌های زیست محیطی مشهد، شاخص کیفیت هوای مشهد امروز در وضعیت زرد و قابل قبول قرار گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، شاخص لحظه‌ای هوای مشهد امروز با ثبت عدد ۶۵ در شرایط زرد و قابل قبول قرار گرفت، همچنین میانگین کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته نیز در شرایط زرد و قابل قبول قرار داشت.

هم‌اکنون کیفیت هوا در مناطق صدف، ساختمان، سجاد، رسالت، الهیه، سرافرازان، مفتح، خیام شمالی و چمن در وضعیت زرد و قابل قبول قرار دارد.

کیفیت هوا در مناطق طرق، هفت حوض، کریمی، امامیه و آوینی هم سبز و پاک است.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک (سبز)، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای قابل قبول (زرد)، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم (بنفش) و ۳۰۱ تا ۵۰۰ بسیار خطرناک (قهوه‌ای) است.