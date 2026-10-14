به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، دادستان زرند نسبت به بر برخورد قضایی با چرای غیرمجاز دام در باغ‌ها و اراضی کشاورزی و پیگیری خسارت‌های وارده به کشاورزان و دامداران تأکید کرد و از برخورد قانونی با کوره‌های زغال فاقد مجوز خبر داد.

مجتبی استوارزاده اظهار کرد: دامداران حق ندارند بدون رضایت مالک یا بهره‌بردار، دام خود را وارد باغ‌ها و اراضی کشاورزی دیگران کنند. در صورت احراز وقوع جرم، مرتکبان بر اساس ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری داشته و تحت پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.

وی با بیان آنکه چنانچه شرایط قانونی فراهم باشد، دستور بازداشت دامدار صادر خواهد شد، افزود: دامداران باید پیش از انتقال دام، از مجاز بودن محل چرا و رضایت اشخاص ذی‌صلاح اطمینان حاصل کنند تا از بازداشت و برخورد قضایی مصون بمانند.

مجتبی استوارزاده گفت: با سارقان درختان پسته و عوامل دخیل در انتقال و تبدیل چوب‌های مسروقه به زغال برخورد قضایی کرده و در این راستا کوره‌های غیرمجازی را که در این چرخه فعالیت دارند، با رعایت ضوابط قانونی پلمب خواهند شد.