به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی، برات امیری گفت: این اقدام با هدف افزایش ظرفیت عبور سیلاب و افزایش آمادگی برای مدیریت سیلاب‌های احتمالی با توجه به هشدار‌های هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های فراتر از نرمال، صورت گرفته است.

وی با اشاره به اهمیت ساماندهی و ایمن‌سازی سازه‌های تقاطعی، از جمله پل‌ها، آبرو‌ها و سایر تأسیسات احداث‌شده در مسیر رودخانه‌ها و مسیل‌ها، افزود: کاهش ظرفیت عبور جریان در این سازه‌ها، به‌ویژه در زمان وقوع سیلاب، می‌تواند موجب افزایش تراز آب بالادست، تشدید فرسایش بستر و سواحل، تخریب سازه‌ها و تهدید اراضی مجاور و تأسیسات زیربنایی شود.

امیری تاکید کرد: متولیان این سازه‌ها موظفند با انجام بررسی‌های فنی و هیدرولیکی، نسبت به رفع نواقص، اصلاح مقاطع عبور جریان و تأمین ظرفیت آبگذری متناسب با دبی سیلاب طرح، با رعایت ضوابط فنی و الزامات قانونی اقدام کنند.

مدیر رودخانه‌های شرکت آب منطقه‌ای خراسان شمالی با تأکید بر ضرورت ارتقای آمادگی در برابر مخاطرات سیلاب، افزود: با توجه به هشدار‌های هواشناسی و احتمال وقوع بارش‌های فراتر از نرمال، پیگیری اصلاح سازه‌های فاقد آبگذری ایمن و پایش مستمر وضعیت رودخانه‌ها، مسیل‌ها و نقاط مستعد انسداد از اولویت‌های مدیریت سیلاب استان است.

امیری گفت: لایروبی و پاک‌سازی اصولی مسیر جریان در نقاط ضروری، جلوگیری از ایجاد موانع غیرمجاز در بستر و حریم رودخانه‌ها و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و بهره‌برداران، نقش مؤثری در افزایش ایمنی عبور سیلاب، کاهش خسارات احتمالی و صیانت از بستر و سواحل رودخانه‌ها خواهد داشت.

به گفته وی طی دو مرحله از نهضت لایروبی و بازگشایی مسیل‌ها و رودخانه‌ها و دهانه پل‌های خراسان شمالی، تاکنون ۲۷۰ گلوگاه رفع انسداد شده است.