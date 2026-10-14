مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از شناسایی و جمع‌آوری ۴۳۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در ۵۴ مرکز غیرقانونی در ۶ ماهه نخست امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس از شناسایی و جمع‌آوری ۴۳۵ دستگاه غیرمجاز استخراج رمزارز در ۵۴ مرکز غیرقانونی در ۶ ماهه نخست سال جاری خبر داد.

این تجهیزات در محدوده شهرستان‌های تحت پوشش این شرکت در سطح استان کشف شده است.

محمد یاوری، مدیر دفتر حراست و امور محرمانه شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با اشاره به فشار مضاعف به شبکه توزیع برق از سوی مصرف غیرمجاز رمزارز، تأکید کرد که شناسایی و برخورد با این مراکز از برنامه‌های اصلی این شرکت است که با جدیت دنبال می‌شود.

وی افزود : شرکت توزیع نیروی برق استان فارس با بهره‌گیری از داده‌های مصرف، پایش بار شبکه و تجهیزات هوشمند، انشعاب‌های مشکوک را شناسایی و پس از انجام بازدید‌های میدانی و بررسی‌های فنی، تخلفات را احراز می‌کند.

یاوری با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در شناسایی مراکز غیرمجاز، خواستار همکاری شهروندان شد و افزود: گزارش‌های مردمی یکی از مؤثرترین روش‌ها برای شناسایی این فعالیت‌ها است. از این رو، انتظار می‌رود مردم هرگونه مورد مشکوک را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۵۱۲۱ گزارش کنند و از پاداش ریالی مقرر از سوی وزارت نیرو بهره‌مند شوند.

این مقام مسئول با بیان اینکه از ابتدای امسال تاکنون دو میلیارد و دویست و بیست و پنج میلیون ریال پاداش به گزارش‌دهندگان دستگاه‌های رمزارز غیرمجاز در محدوده فعالیت این شرکت پرداخت شده است، ابراز امیدواری کرد که با مشارکت همه، امکان تأمین برق پایدار برای همه مشترکان فراهم شود.