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آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات و مناطق مرکزی و غربی با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظهای پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در مناطقی که شرایط بارشی مهیا نباشد، افزایش باد، بروز گرد و غبار و کاهش کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
مجتبی حمزه نژاد توصیه کرد: از صعود به ارتفاعات و قرارگیری در بستر رودخانههای فصلی خودداری شود.
وی افزود: دریا نسبتا آرام و با احتیاط شناورهای سبک برای رفت و آمدهای دریایی مساعد است.
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کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: روزهای پنجشنبه تا شنبه با ادامه بارشهای عصرگاهی در ارتفاعات، دریا با افزایش بادهای جنوب غربی بویژه بعدازظهر و شب متلاطم پیش بینی میشود.
به لحاظ دمایی در این مدت افزایش نسبی دمای بیشینه در استان داریم.