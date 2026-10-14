پیش بینی هواشناسی هرمزگان بیست و دوم مهر ماه ۱۴۰۵

آسمان هرمزگان صاف تا قسمتی ابری بعدازظهر و اوایل شب در ارتفاعات و مناطق مرکزی و غربی با رشد ابر، رگبار پراکنده باران و رعد و برق گاه تگرگ و تندباد لحظه‌ای پیش بینی می‌شود.