به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیر امور منابع آب مهاباد گفت: حجم ذخیره آب سد این شهرستان هم‌اکنون به ۸۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۰ میلیون مترمکعب بیشتراست.

خالد رحمانی افزود: با وجود بیشتر بودن حجم ذخیره آب سد نسبت به پارسال، در حال حاضر ورودی آب به مخزن صفر است و خروجی آن با دبی ۱.۰۵ مترمکعب بر ثانیه برای تأمین مصارف شرب و صنعت ادامه دارد.

مدیرامور منابع آب مهاباد با اشاره به برنامه تأمین آب مورد نیاز بخش کشاورزی در سال زراعی جاری گفت: در سال زراعی گذشته ۹۰ میلیون مترمکعب آب از سد مهاباد برای آبیاری اراضی کشاورزی رهاسازی شد.

رحمانی اظهارداشت: برای سال زراعی جاری که از ابتدای مهرماه آغاز شده است، پنج میلیون مترمکعب آب برای تأمین نیاز کشت پاییزی کشاورزان به تصویب رسیده که با توجه به شرایط منطقه و میزان نیاز مزارع رهاسازی خواهد شد.

وی با بیان اینکه دهه نخست آبان‌ماه برای رهاسازی این میزان آب پیش‌بینی شده است، اضافه کرد: اجرای این برنامه به وضعیت بارندگی و نیاز آبی کشاورزان بستگی دارد و در صورت وقوع بارش‌های موثر و تأمین آب مورد نیاز مزارع از طریق نزولات جوی، امکان لغو رهاسازی وجود دارد.

سد مهاباد دارای ۱۹۷ میلیون متر مکعب ظرفیت اسمی و ۱۷۲ میلیون متر مکعب ظرفیت مفید است که علاوه بر تأمین آب آشامیدنی شهر، بیش از ۱۲ هزار هکتار از اراضی کشاورزی این شهرستان را نیز زیر پوشش قرار می‌دهد.