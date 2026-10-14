به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حمید زینل پور اظهار داشت: در راستای اجرای اقدامات پیشگیرانه و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی از محل صورت‌حساب‌های غیرواقعی برای دو فعال اقتصادی در استان ۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی کشف و شناسایی شد.

وی بیان کرد: برای یکی از مودیانی که صورت‌حساب غیرواقعی استفاده می‌کرد پس از انجام فرآیند رسیدگی‌های مالیاتی بالغ بر هفت هزار و ۱۳۴ میلیارد تومان (بالغ‌بر ۷ همت) صورت‌حساب غیرواقعی مرتبط با سنوات ۱۴۰۰ لغایت ۱۴۰۲ و برای مودی دیگر مبلغ یک هزار و ۱۱۵ میلیارد تومان (بالغ‌بر ۱ همت) صورت‌حساب غیرواقعی برای سنوات ۱۳۹۸ لغایت ۱۴۰۲ کشف و شناسایی شده است.

زینل پور همچنین از فرار مالیاتی یک مودی فعال در حوزه بازرگانی در کرمان خبر داد و گفت: در راستای اجرای بازرسی مالیاتی موضوع ماده ۱۸۱ قانون مالیات‌های مستقیم فرار مالیاتی یک مودی فعال در حوزه بازرگانی نیز در استان شناسایی شد که پس از طی شدن فرآیند‌های رسیدگی مالیاتی منجر به صدور اوراق تشخیص در منبع مالیاتی عملکرد سال ۱۴۰۳ به مبلغی بالغ بر ۴۲ میلیارد تومان شده است.