به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، فرماندار بستک گفت: بررسی تخصیص زمین در دهتل و تسریع در روند واگذاری زمین‌ها و تعیین وضعیت متقاضیان نهضت ملی مسکن در هنگویه و هرنگ نیز بررسی شد.

محمد جلالی افزود: در این جلسه هماهنگی میان پیمانکار، اداره راه و شهرسازی و بانک عامل برای تسهیل روند تقسیط متقاضیان نهضت ملی مسکن بررسی و مقرر شد در صورت مراجعه نکردن متقاضیان پس از سه مرحله پیگیری و ابلاغ قانونی، افراد واجد شرایط جایگزین شوند.

وی گفت: بر اساس مصوبات این نشست، شهرداری هنگویه موظف شد نقشه UTM زمین‌های واقع در محدوده و حریم شهر را تهیه و برای بررسی به ادارات راه و شهرسازی و منابع طبیعی ارسال کند.

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جلالی افزود: بنیاد مسکن نیز باید فهرست پالایش‌شده متقاضیان واجد شرایط شهر‌های هنگویه و هرنگ را به دبیرخانه فرمانداری ارسال کند.

فرماندار بستک گفت: تخصیص زمین‌های تفکیک‌شده بنیاد مسکن در روستای دهتل برای ساخت مسکن، منوط به تأیید میراث فرهنگی شد.