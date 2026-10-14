مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای لرستان گفت: عملیات زیرسازی و آسفالت ۱۷۸ کیلومتر از راه‌های روستایی استان در ۶ ماهه نخست امسال انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، عارف امرایی گفت: با هدف برخورداری روستا‌ها از راه مناسب، محرومیت زدایی و افزایش ایمنی در محور‌های روستایی، در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۱۸ کیلومتر عملیات زیرسازی و آسفالت ۶۰ کیلومتر از راه‌های روستایی استان انجام شده است.

وی افزود: برای اجرای این طرح بیش از ۲۸۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان لرستان به ابنیه فنی احداث شده اشاره کرد و گفت: در عملیات زیرسازی ۱۶ دستگاه ابنیه فنی شامل ۳ دستگاه پل بزرگ و ۱۳ دستگاه پل زیر دهانه ۸ متر احداث شد.

امرایی اضافه کرد: با اجرای این طرح ۱۴۷ روستا در استان از راه آسفالته بهره‌مند شدند.