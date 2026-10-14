به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، معتمدیان، با عنوان اينکه، طرح های عدالت آموزشی، آب، برق، گاز و طرح های فرهنگی از جمله این مصوبات بوده اند، افزود: برخی از مصوبات هم با مشکلاتی مواجه بوده اند که در نشست امروز تصمیماتی برای حل و اجرایی شدن آنها گرفته شد.

گفتنی است در سفر استاندار تهران به شهرستان ملارد، دو مدرسه ۱۵ کلاسه، مخزن ۱۰ هزار متر مکعبی آب شرب، و ایستگاه پمپاژ شهید روحی، و همچنین فاز نخست کارخانه مکمل های دارویی و غذایی، به بهره برداری رسید.