به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، متن پیام تسلیت مصطفی آزادبخت در پی شهادت کربلائیه سرور حسنی، مادر شهید والامقام سیدعلی ریاضتی به شرح زیر است:

بِسْمِ‌اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُون

خانواده محترم شهید والامقام «سید علی ریاضتی»

خبر درگذشت مرحومه مغفوره شادروان «کربلائیه سرور حسنی» مادر بزرگوار شهید والامقام «سید علی ریاضتی» که از نمونه‌های صبر و ایثار بودند، موجب تأثر و تألم گردید.

مادری که خالصانه و برای رضایت حضرت حق، عزیزترین سرمایه خویش را در دفاع از اسلام و انقلاب اسلامی فدا نمود تا حافظ و پاسدار نظام و میهن اسلامی باشد.

اینجانب مصیبت درگذشت این مادر فداکار را به خانواده محترم ایشان تسلیت عرض نموده و از درگاه ایزد منان، علو درجات برای آن بانوی مؤمنه و صبر و شکیبایی برای بازماندگان مسئلت می‌نمایم.

خداوند رحمان، پاداش صبر و بردباری مادر شهید حماسه‌آفرین را در سرای جاودان، با فضل و کرم خویش به وی عطا فرماید.

مصطفی آزادبخت

مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان