به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، کربلاییه سرور حسنی مادر شهید والامقام سید علی ریاضتی آسمانی شد و پس از سال‌ها درد فراق به فرزند شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر مادر شهید امروز ۲۲ مهر ۱۴۰۵ ساعت ۱۰ صبح در بهشت شهدا واقع در انتهای خیابان رودکی بروجرد برگزار می‌شود.

شهید سیدعلی ریاضتی فرزند سید عباس، اول اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۴۴ در شهرستان بروجرد به دنیا آمد و شانزدهم دی‌ماه سال ۱۳۶۴ در جزیره مجنون عراق به فیض شهادت نایل آمد.

مرقد یادبود شهید مفقودالاثر ریاضتی در گلزار بهشت شهدای بروجرد است.