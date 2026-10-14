به گزارش گروه کشاورزی، توسعه روستایی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما سازمان هواشناسی اعلام کرد: در دو روز آینده در برخی مناطق آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، ارتفاعات البرز و تهران، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، جنوب اصفهان، نیمه شمالی فارس، نیمە جنوبی کرمان و شمال هرمزگان در بعضی ساعت‌ها افزایش ابر، رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقتی و در مناطق مستعد خیزش گرد و خاک پیش بینی می‌شود.

در پنج روز آینده در شرق کشور، وزش باد شدید گاهی خیزش گرد و خاک دور از انتظار نیست.