دیدار‌های رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در لاس‌وگاس آمریکا برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۹۷ کیلوگرم، محمدهادی صیدی در دور نخست با نتیجه ۸ بر صفر زامبرانو از اکوادور را شکست داد. وی در دور دوم چاتساتوروف از یونان را با نتیجه ۶ بر ۱ از پیش روی برداشت و به یک چهارم نهایی رسید. صیدی در این مرحله وویچک ایوانوفسکی از لهستان را با نتیجه ۵ بر ۳ شکست داد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. وی در این مرحله مقابل ایهور یاکوشنکو از اوکراین با نتیجه ۴ بر ۱ شکست خورد و به دیدار رده بندی راه پیدا کرد. صیدی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر نوراسیل امان‌عالی از قزاقستان را مغلوب کرد و به مدال برنز رسید.