دیدار‌های رده بندی و فینال اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز در لاس‌وگاس آمریکا برگزار شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در وزن ۸۲ کیلوگرم، ابوالفضل مهمدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۴ بر ۱ میکلادزه از گرجستان را شکست داد و راهی مرحله یک چهارم نهایی شد. مهمدی در این مرحله میهائل لوکاچ از کرواسی را با نتیجه ۹ بر صفر مغلوب کرد و به نیمه نهایی رسید. وی در این مرحله در مقابل آراپخانوف از روسیه با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید و نخستین فینالیست تیم کشتی فرنگی لقب گرفت. وی در فینال با نتیجه ۲ بر ۱ مقابل مارتیک پتروسیان از ارمنستان پیروز شد و اولین مدال طلای کاروان ایران را کسب کرد.