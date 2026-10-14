روز نخست رقابت‌های کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان در پنج وزن ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم در شهر لاس‌وگاس، کشور آمریکا، برگزار شد.

در وزن ۵۵ کیلوگرم، آرمین شمسی پور در دور اول با نتیجه ۱۳ بر ۴ ماکسیم سارمانوف از مولداوی را مغلوب کرد. وی در دور بعد با نتیجه ۸ بر صفر ژائو از چین را شکست داد. شمسی پور در یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر ۱ مغلوب موره از هند شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در فینال، شمسی پور به گروه شانس مجدد بازگشت. وی ابتدا باید با ایساک مارین ماتا از مکزیک کشتی بگیرد و در صورت پیروزی در دیدار رده بندی مقابل مالک گیگیف از روسیه قرار خواهد گرفت.

در وزن ۶۳ کیلوگرم، عرفان جرکنی در دور نخست با نتیجه ۴ بر ۲ خوزروانیزه از گرجستان را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر صفر از سد تروپلینی از آلبانی گذشت. جرکنی در مرحله بعد با نتیجه ۲ بر ۱ از سد ویتالی اریومنکو از مولداوی گذشت و راهی نیمه نهایی شد. وی در این مرحله انگی از ترکیه را ۵ بر ۱ مغلوب کرد و فینالیست شد. جرکنی در دیدار نهایی با ماناتو ناکامورا از ژاپن مبارزه خواهد کرد.

در وزن ۷۷ کیلوگرم، اهورا بویری در دور اول با نتیجه ۹ بر صفر یرمیف از استونی را شکست داد. وی در دور بعد با نتیجه ۵ بر ۱ مغلوب علم‌الدین از مصر شد و با توجه به حضور حریفش در فینال، بویری به جدول شانس مجدد برگشت. وی ابتدا باید با روسلان نورالله‌یف از آذربایجان کشتی بگیرد و در صورت پیروزی در ادامه با گونهایم هاتلاند از نروژ مصاف دهد و در صورت شکست این کشتی گیر به دیدار رده بندی راه پیدا خواهد کرد که در این صورت برای کسب مدال برنز باید با عرفان میرزایف از اوکراین مبارزه کند.

در وزن ۸۷ کیلوگرم، یاسین یزدی پس از استراحت در دور نخست، در دور دوم با نتیجه ۱۱ بر صفر واموس از صربستان را شکست داد. وی در ادامه حاجی‌یف از آذربایجان را با نتیجه ۶ بر ۲ مغلوب کرد و راهی دیدار نیمه نهایی شد. یزدی در این مرحله با نتیجه ۳ بر ۱ از مارتین لوساک از نروژ گذشت و به فینال رسید. وی برای کسب مدال طلا باید در مقابل تمیرلان تورداکین از قزاقستان قرار بگیرد.

در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، ابوالفضل فتحی تزنگی پس از استراحت در دور اول، در دور دوم با نتیجه ۱ بر ۱ مغلوب دارابوس از مجارستان شد و با توجه به شکست این کشتی گیر در مرحله بعد تزنگی از دور رقابت‌ها کنار رفت.