به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمد کمالی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر بوستامانته از شیلی را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر صفر مقابل مانف از بلغارستان به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.

وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر از سد آرسلان‌بک سلیموف از لهستان گذشت و به نیمه نهایی رسید. کمالی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۲ مغلوب زاکریف از روسیه شد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل یوریک هوویان از ارمنستان با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.