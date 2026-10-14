کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان؛ کمالی به مدال برنز رسید
در دیدارهای رده بندی وزن ۶۷ کیلوگرم رقابتهای کشتی فرنگی زیر ۲۳ سال قهرمانی جهان بامداد امروز محمد کمالی نماینده کشورمان به مدال برنز دست یافت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما
، در وزن ۶۷ کیلوگرم، محمد کمالی در دور نخست با نتیجه ۹ بر صفر بوستامانته از شیلی را شکست داد. وی در مرحله بعد با نتیجه ۹ بر صفر مقابل مانف از بلغارستان به برتری رسید و راهی یک چهارم نهایی شد.
وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر از سد آرسلانبک سلیموف از لهستان گذشت و به نیمه نهایی رسید. کمالی در این مرحله با نتیجه ۱۳ بر ۲ مغلوب زاکریف از روسیه شد و به دیدار رده بندی راه یافت. وی در این دیدار مقابل یوریک هوویان از ارمنستان با نتیجه ۶ بر صفر به برتری رسید و صاحب مدال برنز شد.