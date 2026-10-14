

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمدحسن صدر در ارتباط تلفنی با بخش خبری ۲۳ درباره مهلت ثبت درخواست افزایش کالابرگ گفت: بیش از ۴ میلیون و دویست هزار سرپرست خانوار ثبت‌نام کرده‌اند که مهلت ثبت‌نام خوداظهاری تا ساعت ۲۴ روز جمعه تمدید شد.

آقای صدر تاکید کرد: فقط سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند به سامانه مراجعه کنند.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: جدول زمان‌بندی مراجعه بر اساس رقم آخر کد ملی: صفر و یک (فردا)، دو، سه و چهار (پنجشنبه ۲۳ مهر) و ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ روز (جمعه) به سامانه مراجعه کنند.

آقای صدر افزود: مردم نگرانی نداشته باشند، تا خوداظهاری همه ثبت نشود مهلت تمدید خواهد شد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران گفت: پس از ثبت‌نام موفق، نیازی به مراجعه مجدد و چک کردن سامانه نیست.