فرمانده انتظامی دهلران از وقوع یک قتل خانوادگی در این شهرستان خبر داد و گفت بررسی ابعاد و علت دقیق حادثه در دست اقدام است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛《سید مختار باویر》 فرمانده انتظامی شهرستان دهلران، اظهار داشت: در پی مراجعه فردی به کلانتری و اعلام مفقودی خواهرش طی ۴۸ ساعت گذشته، موضوع در دستور کار مأموران انتظامی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با هماهنگی مرجع قضایی به محل مراجعه کردند و در بررسی‌ها مشخص شد مردی ۵۷ ساله با استفاده از سلاح گرم، همسر و سه فرزند خود را به قتل رسانده و سپس به زندگی خود پایان داده است.

فرمانده انتظامی دهلران تصریح کرد: در این حادثه پنج نفر جان باختند و بررسی‌های قضایی و انتظامی برای مشخص شدن علت دقیق وقوع آن ادامه دارد.

وی در پایان با اشاره به اینکه با حضور به‌موقع مأموران آرامش در محل برقرار شده است، خاطرنشان کرد: اطلاعات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.