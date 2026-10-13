هم‌زمان با برگزاری شهرآورد فوتبال اصفهان میان تیم‌های ذوب‌آهن و سپاهان، تبلیغات مدیریت مصرف آب و پویش «اصفهان منهای ۲۰» در ورزشگاه فولادشهر به نمایش گذاشته شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛در حاشیه این دیدار، بنر‌هایی با شعار «اصفهان منهای ۲۰؛ پویشی برای مصرف بهینه آب» و «۲۰ لیتر کمتر برای تاب‌آوری بیشتر» با مشارکت روابط‌عمومی و آموزش همگانی آبفای استان اصفهان، امور آبفای فولادشهر و باشگاه فرهنگی ورزشی ذوب‌آهن اصفهان در ورزشگاه نصب شد.

‌همچنین در مراسم آغازین این دیدار، بنری با شعار «آب، سرمایه مشترک همه ماست» و «۲۰ لیتر کمتر برای تاب‌آوری بیشتر» در مقابل بازیکنان تیم قرار داده شد و پیام پویش «از من برمیاد» نیز در ورزشگاه به نمایش درآمد.

‌ شهرآورد فوتبال اصفهان در دیداری معوقه از هفته هفتم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور، میان تیم‌های ذوب‌آهن و سپاهان در نهایت با نتیجه ۲ بر یک به سود تیم سپاهان به پایان رسید.