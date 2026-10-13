به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرزاد محمدی امروز در نشست فعالان اقتصادی استان با طهمورث لاهوتی مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران افزود: تملک زمین در لرستان به دلیل شرایط موجود و محدودیت‌های اجرایی، فرآیندی دشوار و زمان‌بر است، اما تاکنون ۳۰۰ هکتار زمین برای توسعه شهرک‌ها و نواحی صنعتی تملک شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در شهرک‌های صنعتی استان افزود: در حوزه قرارداد‌های زیرساختی حدود ۷۸ میلیارد تومان قرارداد منعقد شده است و تلاش برای افزایش حجم اقدامات ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان ادامه داد: اجرای نهضت آسفالت در شهرک‌های صنعتی، تامین برق پایدار، برنامه‌ریزی برای بهبود شبکه‌های خدماتی و زیرساخت‌های موردنیاز واحد‌های صنعتی را از دیگر اقدامات مهم در این استان عنوان کرد.

محمدی به وضعیت شهرک‌ها و نواحی صنعتی لرستان نیز اشاره کرد و افزود: لرستان ۲۴ شهرک صنعتی مصوب دارد که ۲۰ شهرک در حال واگذاری اراضی هستند.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های شرکت در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر گفت: حدود ۱۵۰ هکتار از اراضی نامساعد و دارای محدودیت برای استقرار صنایع، برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی اختصاص یافته است.

محمدی به اقدامات انجام‌شده در منطقه ویژه اقتصادی بروجرد هم اشاره کرد و گفت: توسعه این منطقه از طریق فرآیندی طولانی با اخذ سه مصوبه هیات وزیران در بازه‌های زمانی مختلف دنبال شد و برنامه‌های توسعه‌ای آن نیز در دستور کار قرار دارد.

وی از آماده‌سازی ۵۵ بسته سرمایه‌گذاری و مجوز بی‌نام در استان خبرداد و افزود: در تهیه این بسته‌ها، مطالعات اقتصادی و ظرفیت‌های موجود مورد بررسی قرار گرفته و طرح‌های دارای اولویت برای معرفی به سرمایه‌گذاران انتخاب شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان ادامه داد: هدف از صدور مجوز‌های بی‌نام، کاهش زمان، پیچیدگی فرآیند‌های اداری و فراهم کردن زمینه ورود سریع‌تر سرمایه‌گذاران به مرحله اجراست که این بسته‌ها با توجه به ظرفیت زمین، امکان استقرار صنایع، نیاز‌های زیرساختی و قابلیت ایجاد اشتغال تهیه شده‌اند.

محمدی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان گفت: توسعه اراضی صنعتی در پنج شهرک استان در دستور کار قرار دارد و در این زمینه، حدود ۱۳۵ هکتار زمین برای مراحل توسعه و واگذاری مورد توجه قرار گرفته است.

وی افزود: توسعه شهرک صنعتی خرم‌آباد نیز از جمله موضوعات مورد پیگیری است و جلسات متعددی برای افزایش مساحت و فراهم کردن اراضی موردنیاز آن برگزار شده است.