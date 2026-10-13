

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در سه‌شنبه ۲۱ مهر به این شرح است:

در دویست و بیست و هشتمین روز جنگ تحمیلی سوم مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ امشب را با اعترافی از داخل اردوگاه آمریکا شروع می‌کنیم. اعترافی که نشان می‌دهد پروژه بازدارندگی علیه ایران آن طور که واشنگتن می‌خواست پیش نرفته، پمپئو وزیر امور خارجه اسبق آمریکا صراحتاً اذعان کرده ما به بازدارندگی دست نیافتیم، اعترافی از کسی که هم رئیس سیا بوده و هم در دولت اول ترامپ مسئول دستگاه دیپلماسی آمریکا کسی که بهتر از خیلی‌ها می‌داند واشنگتن با چه هدفی وارد این جنگ شده و چرا هنوز به نتیجه دلخواهش نرسیده، البته این اعتراف فقط مختص پمپئو نیست، آرت برمن تحلیلگر حوزه انرژیو ژئوپلیتیک معتقد است ایران در حال باز پس گیری اهرم‌های فشار و قدرت چانه زنی خودش است، تحلیلی که از تغییر معادله قدرت در جهان حکایت دارد، یکی از مهم‌ترین پارامتر‌های این معادله هم تنگه هرمز است، جایی که کنترل تمام و کمال آن در اختیار ایران است.

اهمیت آن هم فقط به عبور نفت و انرژی از آن خلاصه نمی‌شود و یکی از مسیر‌های حساس ارتباطات دیجیتال جهان است. چون دست کم هفت کابل مهم اینترنت و انتقال داده از این گذرگاه راهبردی عبور می‌کند. حالا اگر ایران تصمیم بگیرد برای عبور این کابل‌ها هم مجوز مطالبه کند و عوارض بگیرد قطعا شرکت‌های بزرگی مثل گوگل، متا و آمازون با چالشی جدی رو‌به‌رو می‌شوند این یعنی وقتی از اهمیت تنگه هرمز حرف می‌زنیم فقط درباره یک مسیر عبور نفتکش صحبت نمی‌کنیم صحبت از نقطه‌ای است که انرژی، تجارت و ارتباطات جهانی را به هم گره زده تا محاسبات دشمن را در جنگ دچار اختلال کند. محاسبات غلطی که تبعات آن خیلی دورتر از میدان درگیری روی دست هر خانوار آمریکایی به طور میانگین بیش از دو هزار دلار هزینه گذاشته و باعث شده تجمعات انتخاباتی ترامپ در مناطق مختلف آمریکا از اوهایو به عرصه درگیری مخالفان او با نیرو‌های امنیتی تبدیل بشود.

حالا همه این نشانه‌ها را بگذارید کنار هم، از اعتراف به ناکامی بازدارندگی تا افزایش هزینه‌های اقتصادی، فشار بر زیرساخت‌ها، اختلافات سیاسی و چالش‌های نظامی، قطعات پازلی که هیچ کدام به تنهایی برای نتیجه گیری درباره سرنوشت یک تقابل کافی نیست. اما وقتی کنار هم قرار می‌گیرند نشان می‌دهد که معادلات قدرت پیچیده‌تر از شعار‌های سیاسی و ادعا‌های تبلیغاتی است که رئیس جمهور متوهم آمریکا استثنائا در آن تبحر دارد. پس بهتر است ترامپ بداند ایران فقط یک نقطه روی نقشه نیست که بشود با فشار اقتصادی یا تهدید نظامی آن را وادار به تسلیم کرد. ایران کشوری است با پیشینه تاریخی، ظرفیت‌های راهبردی و مردمی که عزت و استقلال را بخشی از هویت خودش می‌داند. کشوری که آینده آن باید با اراده ملت ایران رقم بخورد نه با نسخه‌هایی که در پایتخت‌های دیگر نوشته می‌شوند. اینجا ایران است، سرزمینی که امنیت و منافع ملی آن قابل معامله نیست. دنیا هر روز بیشتر از گذشته می‌فهمد که دوران تحمیل اراده با تکیه بر قدرت یکجانبه با واقعیت‌های پیچیده امروز فاصله دارد و ایران با تکیه بر عقلانیت، اقتدار و وحدت ملی مسیر خودش را دنبال می‌کند.

نویسنده: سجاد وهابی