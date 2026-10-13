مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ با خانواده امیر سرتیپ دوم شهید مهران ابراهیم‌نژاد برنتی، دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در دیدار با خانواده امیر سرتیپ دوم شهید مهران ابراهیم‌نژاد برنتی، با تجلیل از نقش راهبردی این فرمانده مخلص، یاد و حماسه امرای غیور ارتش را گرامی داشت.

رضایی در این دیدار با اشاره به جایگاه برجسته امیر سرتیپ دوم شهید ابراهیم‌نژاد برنتی، اظهار داشت: درایت، تعهد و مدیریت راهبردی فرماندهان نظامی، به‌ویژه در مقاطع حساس و سرنوشت‌ساز نبرد، ستون فقرات اقتدار و پایداری کشور در برابر تجاوز دشمنان بود.

وی با تأکید بر نقش‌آفرینی این شهید والامقام در تحولات دفاعی کشور افزود: حماسه امرای فداکاری همچون شهید ابراهیم‌نژاد که در سنگر ستاد و خط مقدم، با هوشمندی و اخلاص از حریم این آب‌وهوا دفاع کردند، تا ابد در تاریخ مقاومت این مرزوبوم جاودانه خواهد ماند.

در پایان این دیدار، مدیرکل بنیاد شهید تهران بزرگ با اهدای لوح سپاس از صبر و مجاهدت خانواده معظم این فرمانده مخلص قدردانی کرد.