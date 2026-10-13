به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، وقتی صحبت از وطن باشد، همه پای کار آرمان‌های والای انقلاب اسلامی هستند.

فرقی ندارد، مرد باشی یا زن، کودک یا نوجوان، سالمند باشی یا میانسال.

هرکسی به هر طریقی دینش را به شهدای کشور و وطن ادا می‌کنند.

فرزندان دیار میرزا ضمن آمادگی برای حضور در رزمایش جانفدایان وطن، از ایستادگی خود تا پای جان برای میهن اسلامی، در لبیک به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی و در حمایت از نیرو‌های مسلح مقتدر کشورمان گفتند.

قرار است رزمایش جان فدا پنجشنبه ۲۳ مهرماه با شعار گیلان فدای ایران و با هدف پاسداشت ارزش‌ها، تقویت روحیه آمادگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برابر تهدید‌های دشمن و نمایش ظرفیت همبستگی و انسجام مردمی در استان برگزار شود.