به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز البرز ، نحوالدینی، معاون پژوهش حوزه‌های علمیه استان البرز، با اشاره به اهمیت شناسایی و معرفی استعدادهای برتر حوزوی اظهار کرد: طرح «اربعین تعالی» با هدف ارتقای سطح علمی، اخلاقی و مهارتی طلاب جدیدالورود و ایجاد آمادگی برای ورود هدفمند به مسیر تحصیل و تربیت حوزوی اجرا می‌شود.

وی افزود: این طرح با محوریت اخلاق، مهارت‌آموزی و انضباط آموزشی، زمینه تعامل سازنده میان اساتید و طلاب را فراهم می‌کند و با اجرای برنامه‌های آموزشی، مهارتی و بصیرتی، در مسیر توانمندسازی طلاب گام برمی‌دارد.

معاون پژوهش حوزه‌های علمیه استان البرز خاطرنشان کرد: اجرای این برنامه همزمان با هفته نخبگان، فرصتی برای معرفی یکی از نخبگان حوزه علمیه فاطمیه کرج و توجه به ظرفیت‌های علمی و تربیتی حوزه‌های علمیه است.