مسابقات والیبال شهدای جنگ رمضان با حضور ۱۴ تیم از شهرستان‌ های تربت جام، فریمان و تایباد در شهر نصرآباد برگزار شد و در پایان، تیم جایگاه سوخت نصرآباد عنوان قهرمانی این رقابت‌ ها را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مسابقات والیبال شهدای جنگ رمضان با حضور ۱۴ تیم از شهرستان‌های تربت جام، فریمان و تایباد و به میزبانی شهر نصرآباد برگزار شد.

این رقابت‌ها در مرحله نخست با حضور تیم‌ ها در سه گروه، شامل دو گروه پنج‌ تیمی و یک گروه چهار‌ تیمی آغاز شد که از هر گروه، دو تیم به مرحله دوم گروه‌ بندی راه یافتند.

در ادامه، تیم‌ های صعودکننده در دو گروه سه‌ تیمی به رقابت پرداختند و در نهایت، چهار تیم جایگاه سوخت نصرآباد، جرثقیل جامعی فریمان، یاران کاریز تایباد و دهیاری قادرآباد به مرحله نهایی مسابقات رسیدند.

در پایان این دوره از رقابت‌ ها، تیم جایگاه سوخت نصرآباد با عملکردی موفق به مقام نخست دست یافت، تیم جرثقیل جامعی فریمان مقام دوم را کسب کرد و تیم یاران کاریز تایباد در جایگاه سوم قرار گرفت.

فرمانده حوزه مقاومت بسیج حضرت جوادالائمه علیه‌السلام شهر نصرآباد، با اشاره به اهمیت برگزاری رویدادهای ورزشی اظهار کرد: برگزاری مسابقات ورزشی در کنار ایجاد شور و نشاط اجتماعی، زمینه مناسبی برای تقویت روحیه پهلوانی، همدلی و دوستی میان جوانان فراهم می‌ کند.

سروان پاسدار علیرضا صداقت افزود: حضور تیم‌ هایی از سه شهرستان در این رقابت‌ ها نشان‌ دهنده ظرفیت بالای ورزش در منطقه است و امیدواریم با ادامه یافتن چنین برنامه‌ هایی، زمینه رشد و پیشرفت ورزشکاران بیش از پیش فراهم شود.

علی تیموری، سرپرست هیئت والیبال شهرستان تربت جام، نیز با اشاره به حضور تیم‌ های مختلف در این مسابقات گفت: رقابت تیم‌ هایی از شهرستان‌ های تربت جام، فریمان و تایباد فرصت ارزشمندی برای تبادل تجربه، افزایش سطح فنی بازیکنان و توسعه والیبال منطقه است.

وی افزود: برگزاری چنین مسابقاتی می‌ تواند به شناسایی استعدادهای ورزشی کمک کند و زمینه تعامل بیشتر هیئت‌ های ورزشی و ورزشکاران شهرستان‌های همجوار را فراهم سازد.

امیر ناظری، مسئول برگزاری مسابقات، با اشاره به رقابت ۱۴ تیم در این دوره اظهار کرد: تلاش شد مسابقات در فضایی منظم و رقابتی برگزار شود تا تیم‌ های شرکت‌ کننده بتوانند توانایی‌ های خود را به نمایش بگذارند.

وی افزود: حضور تیم‌های متعدد از سه شهرستان و رقابت نزدیک میان بازیکنان، از ویژگی‌های این دوره بود.